Застрявший на Кубе россиянин описал ситуацию словами «обречены остаться»

Застрявший на Кубе российский турист рассказал о сложностях с деньгами

Российский турист, застрявший на Кубе с маленьким ребенком, рассказал о сложностях возвращения на родину. Своим опытом он поделился с BFM.RU.

По словам путешественника, ситуация с вынужденным пребыванием за границей скоро станет критической. Так, у улетающих туристов он успел разменять евро по 143 рубля, однако наличных денег у него осталось всего на семь дней.

«Мы сейчас переехали в самый дешевый отель, очень бюджетный, на завтраках, питаемся тут тоже дешево. Если закончится наличка, мы здесь обречены остаться», — описал свое положение россиянин.

Мужчина заявил, что точных данных о количестве находящихся на Кубе туристов нет — информация туроператоров и генконсулов различается. Кроме того, не у всех россиян получается зайти на «Госуслуги», другие не могут зарегистрироваться в зарубежном помощнике, а у кого-то и вовсе не работают сим-карты. Также ситуация осложняется отсутствием расписания вывозных рейсов.

Отмечается, что полеты на Кубу разрешены, однако российские авиакомпании перестали выполнять туда рейсы из-за риска ареста самолетов в связи с претензиями лизингодателей. Информация о ближайших рейсах, предварительно запланированных на конец марта, пока не подтверждается.

Ранее в марте в Таиланде придумали способ помочь российским туристам, застрявшим в стране из-за отсутствия прямых рейсов. Так, консульства на Пхукете и Самуи начали продлевать отдыхающим разрешенный срок пребывания в королевстве еще на 30 суток.