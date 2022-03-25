В российском городе отказались реставрировать дом губернатора

В Калуге подрядчики отказались реставрировать дом губернатора за 278 миллиона рублей

В российском городе отказались реставрировать дом гражданского губернатора. Подрядчики из Калуги не захотели браться за контракт стоимостью 278 миллионов рублей, сообщает издание «Подъем».

Предполагается, что нежелание специалистов работать над восстановлением здания связано с ростом цен. Администрация города планирует объявить новый тендер в ближайшее время. «Подрядчик будет найден, и работы будут проведены, не сомневаемся. Потому что это серьезный объект, он включен в национальный проект», — добавили в ведомстве. Отмечается, что смета проекта может быть увеличена, так как заказчик — областные структуры, где цены на оборудование достаточно высокие.

Реставрация губернаторского дома на улице Карла Маркса планируется с 2016 года, в феврале 2022 года власти Калуги разместили первый тендер. Согласно планам, работы должны завершиться к апрелю 2023-го года. После восстановления в здание рассчитывают поместить выставочный центр Эрмитажа.

Летом 2021 года правительство Ленинградской области решило реставрировать усадьбу, в прошлом принадлежавшую семье известного писателя Владимира Набокова. Фасаду и интерьерам здания захотели вернуть облик времен конца XIX — начала XX веков. Работы по восстановлению объекта планируют завершить к 2024 году.