Российские власти решили судьбу старинного дома Набокова

Правительство Ленинградской области решило судьбу усадьбы, которая принадлежала семье известного писателя Владимира Набокова. Фасаду и интерьерам здания, являющегося памятником архитектуры, вернут облик времен конца XIX — начала XX веков, сообщили в понедельник, 9 августа, на сайте правительства.

Музей-усадьбу в селе Рождествено Ленинградской области начали готовить к реставрации. Дом был построен в середине XVIII века для бургомистра, а после перешел в частные руки. С 1890 года имение принадлежало золотопромышленнику Ивану Рукавишникову, а с 1916 года — его племяннику Владимиру Набокову.

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Специалисты отремонтируют фундамент и крышу дома, заменят внутри все ветхие инженерные коммуникации, прогнившие межэтажные деревянные перекрытия, обшивку стен, оконные и дверные проемы.

«Восполнение утраченных элементов произведут по сохранившимся образцам и обмерным чертежам, выполненным до пожара 1995 года. Усадьбе вернут подлинный интерьер парадного зала. Комнаты восстановят по типологии загородной усадьбы второй половины позапрошлого века. Кроме того, реставраторы приведут в порядок изразцовые печи», — поделился подробностями проекта заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

В коллекции музея в Рождествено находятся более 7 тысяч исторических предметов, которые принадлежали Рукавишниковым-Набоковым. На территории дома сохранился многовековой парк с липами, дубами и елями. Реставрацию здания планируется завершить до 2024 года.

Летом 2021-го в Калининградской области закончили восстанавливать бывшую немецкую усадьбу Фухсберг, построенную в XIX веке. В 2017 году здание пытались продать с условием сохранения культурно-исторического назначения, но покупателя и инвестора для запуска реставрации так и не нашлось. Позже старинный дом передали в собственность региональному Центру молодежи. Во время масштабного ремонта с территории вывезли около 70 тонн мусора.