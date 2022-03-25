TikTok-блогерша Валя Карнавал рассказала о единственном изменении своей внешности

Певица и популярная TikTok-блогерша Валя Карнавал (настоящая фамилия Карнаухова) рассказала о единственной косметологической процедуре, которую она применила на своем лице. Комментарий знаменитости приводит «Вокруг ТВ».

По словам девушки, она только единожды решилась скорректировать внешний вид, изменив размер губ. Однако месяц назад Карнавал удалила косметологический препарат, вернув лицу естественные очертания.

Кроме того, певица заявила, что на данный момент свела количество бьюти-процедур до минимума, а ее повседневный макияж состоит исключительно из ухода за кожей. «До недавнего времени у меня были увеличены губы, месяц назад я сделала коррекцию, и мне все оттуда выкачали. Теперь вся моя внешность абсолютно натуральная, но поэкспериментировать стоило. Было классно и прикольно, но мне не нравятся накачанные губы, длинные ногти. Я могу сделать ногти на пару дней, а потом снять», — призналась 20-летняя блогерша.

В январе мать российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала о пластических операциях дочери. «Естественно, у нее появляются проблемы, которые она решает у косметолога. Но операций у нее не было. Да и наши косметологи очень хорошо работают со звездами. Лучше 20 лет тянуть деньги с клиента за процедуры, чем один раз ему отрезать», — поделилась Ирина Бузова.