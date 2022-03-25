Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Валя Карнавал рассказала о единственном изменении своей внешности

TikTok-блогерша Валя Карнавал рассказала о единственном изменении своей внешности
Валентина Карнаухова

Валентина Карнаухова. Фото: страница Валентины Карнауховой во «ВКонтакте»

Певица и популярная TikTok-блогерша Валя Карнавал (настоящая фамилия Карнаухова) рассказала о единственной косметологической процедуре, которую она применила на своем лице. Комментарий знаменитости приводит «Вокруг ТВ».

По словам девушки, она только единожды решилась скорректировать внешний вид, изменив размер губ. Однако месяц назад Карнавал удалила косметологический препарат, вернув лицу естественные очертания.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта

Кроме того, певица заявила, что на данный момент свела количество бьюти-процедур до минимума, а ее повседневный макияж состоит исключительно из ухода за кожей. «До недавнего времени у меня были увеличены губы, месяц назад я сделала коррекцию, и мне все оттуда выкачали. Теперь вся моя внешность абсолютно натуральная, но поэкспериментировать стоило. Было классно и прикольно, но мне не нравятся накачанные губы, длинные ногти. Я могу сделать ногти на пару дней, а потом снять», — призналась 20-летняя блогерша.

В январе мать российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала о пластических операциях дочери. «Естественно, у нее появляются проблемы, которые она решает у косметолога. Но операций у нее не было. Да и наши косметологи очень хорошо работают со звездами. Лучше 20 лет тянуть деньги с клиента за процедуры, чем один раз ему отрезать», — поделилась Ирина Бузова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны озвучило новые данные о потерях российской армии на Украине
Народная милиция ЛНР получила трофейную технику от России
Допустившая дефолт компания российского олигарха потеряла треть доходов
Захарова назвала циничным исход голосования в СБ ООН по резолюции по Украине
Российский стилист назвал портящий внешний вид мужчин фасон джинсов
В Совфеде заявили об отсутствии юридической возможности вернуть смертную казнь
Москвичи выстроились в очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве
Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом
Джикия высказался об отстранении российских команд от международных турниров
Планировку хрущевок назвали безупречной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.