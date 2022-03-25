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Россиянам пообещали удобный способ оплаты услуг ЖКХ

Минстрой России заявил о создании удобного механизма оплаты коммунальных счетов

Фото: РИА Новости

Минстрой России пообещать создать удобный механизм оплаты коммунальных счетов в государственной инфосистеме жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом заявил замглавы ведомства Константин Михайлик, сообщает «РИА Новости».

Новый оператор должен улучшить функционал системы, чтобы гражданам было проще пользоваться таким способом оплаты. «В сентябре прошлого года была принята концепция продукта, определены сервисы, которые будут доработаны в 2022 и 2023 годах. Мы сформируем удобный механизм платежей, удобный механизм голосования и обратной связи», — заявил Михайлик.

Система ГИС ЖКХ появилась в 2016 году как единый ресурс для получения информации об услугах ЖКХ и задолженностях, а также о работе организаций ЖКХ. Изначально оператором инфосистемы являлась «Почта России».

Ранее в марте сообщалось, что некоторые управляющие компании в России решили по-новому печатать квитанции за коммунальные услуги. Из-за перебоев с поставками химикатов для производства офисной бумаги предприятиям стало ее не хватать.

Нина Ташевская
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