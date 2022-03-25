Более 120 всадников в КЧР совершили горный переход в 200 километров

В Карачаево-Черкесии более 120 всадников совершили трехдневный горный переход

Более 120 всадников на лошадях карачаевской породы совершили трехдневный переход в честь 100-летия региона. Об этом сообщает ТАСС.

Маршрут протяженностью 200 километров удалось преодолеть за три дня. «Переход, посвященный 100-летию Карачаево-Черкесии, был осуществлен через Малокарачаевский, Карачаевский, Усть-Джегутинский, Зеленчукский, Урупский районы. Большей частью путь пролегал по горам. Всадники на лошадях карачаевской породы прошли расстояние порядка 200 километров», — уточнил председатель Ассоциации поддержки и развития карачаевской породы лошадей Karachay horse Рамазан Тамбиев.

Он рассказал, что разрабатывать маршрут и подготавливать лошадей начали еще прошлой осенью. Коней отбирали по родословной, также животное должно было быть не старше пяти лет и не выше 150 сантиметров ростом.

Организаторы получили более 150 заявок на поход — как отметил Тамбове, с каждым годом число участников растет. Мероприятие проводят для проверки выносливости лошадей, эксперты оценивают качества и поведение животных в пути.

В выходные в Карачаево-Черкесии также планируют провести выставку и аукцион лошадей карачаевской породы. Победители получат денежные призы, памятные кубки, грамоты и попоны.