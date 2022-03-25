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Мединский назвал ключевые шаги для заключения договора с Киевом

Мединский: без важных для России позиций заключение договора с Украиной маловероятно
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Ключевые шаги назвал помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, Украина в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае, если страна не вступит в НАТО. Это вполне объяснимо, подчеркнул Мединский.

Ранее помощник президента России заявил, что Москва и Киев по главным политическим вопросам фактически «топчутся на месте». Он добавил, что, что переговоры с Украиной шли всю неделю в режиме видеоконференцсвязи. В субботу, 26 марта, они продолжатся, уточнил Мединский.

Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате. Россией предварительные результаты переговоров официально не озвучиваются, в Кремле отказались давать прогнозы по переговорному процессу.

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Сергей Истомин
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