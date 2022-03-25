Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Приморцев бесплатно научат навыку оказания первой медицинской помощи

Во Владивостоке с 26 марта запускается бесплатный проект «Научу, помогу, спасу»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во Владивостоке с 26 марта запускается бесплатный проект для населения «Научу, помогу, спасу» — жителям столицы Приморья расскажут об основах оказания первой медицинской помощи. Такая информация появилась на официальном сайте правительства края.

Цикл состоит из восьми занятий, они будут проводиться каждую субботу по адресу город Владивосток, улица Сахалинская, дом 1А. Инициатором проекта стал Региональный центр общественного здоровья Приморья.

«Своевременная и грамотно оказанная помощь может спасти жизнь человеку. К сожалению, многие из нас не имеют для этого необходимых знаний и навыков», — подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Приморья Анжела Кабиева.

Ранее в марте хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли подростка, у которого была выявлена редчайшая патология — так называемая «блуждающая селезенка». Врачи пояснили, что данное отклонение является врожденным и встречается крайне редко — всего в мировой практике описано около 500 подобных случаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине
Появилось видео столкновений водителей фур с активистами на границе Польши
Путин предложил объединить дирекции Мариинского и Большого театров
Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников
Мужчина напал с топором на сотрудника Следственного комитета в Москве
Минобороны России предупредило о последствиях поставок систем ПВО Украине
Генштаб предупредил о реакции России на попытки закрыть небо над Украиной
Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Российский Генштаб заявил о прекращении существования ВМС Украины
Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.