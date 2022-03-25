Приморцев бесплатно научат навыку оказания первой медицинской помощи

Во Владивостоке с 26 марта запускается бесплатный проект «Научу, помогу, спасу»

Во Владивостоке с 26 марта запускается бесплатный проект для населения «Научу, помогу, спасу» — жителям столицы Приморья расскажут об основах оказания первой медицинской помощи. Такая информация появилась на официальном сайте правительства края.

Цикл состоит из восьми занятий, они будут проводиться каждую субботу по адресу город Владивосток, улица Сахалинская, дом 1А. Инициатором проекта стал Региональный центр общественного здоровья Приморья.

«Своевременная и грамотно оказанная помощь может спасти жизнь человеку. К сожалению, многие из нас не имеют для этого необходимых знаний и навыков», — подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Приморья Анжела Кабиева.

Ранее в марте хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли подростка, у которого была выявлена редчайшая патология — так называемая «блуждающая селезенка». Врачи пояснили, что данное отклонение является врожденным и встречается крайне редко — всего в мировой практике описано около 500 подобных случаев.

