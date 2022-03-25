Песков прокомментировал заявление Турчака о планах восстановить Мариуполь

Песков заявил, что Путин не формулировал свою позицию по заявлению Турчака о Мариуполе

Президент России Владимир Путин не формулировал свою позицию насчет заявления вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о планах восстановить Мариуполь. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции, никак не формулировал свою позицию на этот счет президент Путин. Поэтому я ничего не могу сказать», — ответил Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо как минимум дождаться завершения специальной военной операции. Песков также отметил, что Турчак, как один из руководителей ведущей политической силы России, высказывает партийные соображения.

Ранее Турчак рассказал, что Россия после завершения спецоперации займется восстановлением Мариуполя. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», — пообещал он, отвечая на вопрос одной из жительниц Мариуполя, которая находится в пункте временного размещения беженцев в поселке Володарское Донецкой народной республики (ДНР).