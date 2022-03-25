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Посольство России указало на бессилие политики Запада

Посольство России в Оттаве назвало санкции против членов Совета Федерации бессилием Запада

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Посольство России в Оттаве назвало решение властей Канады внести в санкционные списки членов Совета Федерации проявлением бессилия санкционной политики стран Запада. Это указывается в заявлении, опубликованном в четверг на странице российского диппредставительства в Twitter.

«Решение кабинета Трюдо внести в санкционные списки членов Совета Федерации — это нелепый жест и демонстрация бессилия западной санкционной политики», — подчеркнули в посольстве.

Там также отметили, что цель специальной военной операции России на Украине по демилитаризации и денацификации страны будет достигнута.

Ранее пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что страна в ближайшие дни введет новый пакет санкций против Москвы, который коснется экспорта определенных товаров и технологий в Россию.

Санкции Запада в отношении Москвы последовали вслед за объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

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Марина Совина
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