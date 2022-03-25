Крупнейшая в мире инвесткомпания заявила о конце глобализации

Гендиректор крупнейшей инвестиционной компании BlackRock сообщил об окончании глобализации

Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финк заявил, что действия России на Украине обращают вспять глобализацию, сообщает CNBC.

«Российская спецоперация на Украине положила конец глобализации, которую мы ощущали за последние три десятилетия. Это заставило многие сообщества и людей чувствовать себя изолированными. Я считаю, что это усугубило поляризацию и экстремистское поведение, которые мы наблюдаем сегодня в обществе», — заявил глава инвесткомпании, под управлением которой находятся активы на сумму более 10 триллионов долларов.

По его мнению, в начале 1990-х годов Россию приветствовали в глобальной финансовой системе и предоставили доступ к глобальным рынкам капитала, но теперь необходимо лишить Россию притока инвестиций. «За последние несколько недель я поговорил с бесчисленным количеством заинтересованных сторон, включая наших клиентов и сотрудников, которые все хотят понять, что можно сделать, чтобы предотвратить приток капитала в Россию», — заявил Финк.

Несмотря на негативные последствия глобализации, глава компании по-прежнему уверен в пользе этого процесса для всего мира. По его словам, доступ к мировому финансовому рынку позволяет компаниям финансировать экономический рост, странам — ускорять экономическое развитие, людям — становиться финансово благополучными. Также Финк признает, что еще предстоит оценить влияние нынешнего изменения мирового порядка, существовавшего со времен окончания холодной войны, на глобальные рынки.