Конкурент «Газпрома» затормозил работы по перспективным проектам

«Ъ»: компания «Новатэк» поставила на паузу почти все перспективные проекты

Компания «Новатэк», главный российский конкурент «Газпрома», притормозила все процессы по почти всем своим перспективным проектам, исключая первую очередь «Арктик СПГ-2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. За «Арктик СПГ-2» должны были последовать также «Обский ГХК» и «Обский СПГ», но теперь они поставлены на паузу.

Формально оборудования для производства СПГ ограничения США и Евросоюза не коснулись, а компания под новые санкции не попала. Контракты по основному оборудованию для второй и третьей линий «Арктик СПГ-2» уже имеются, но, по словам собеседников издания, уверенность в поставках оборудования в нынешних условиях нет. Возможны и задержки, связанные со сбоями в логистике.

Запуск первой лини «Арктик СПГ-2» планировался на 2023 год, второй и третьей — на два последующих года соответственно. Производственные мощности каждой линии должны составлять 6,6 миллиона тонн в год, а в апреле 2021 года все партнеры проекта заключили двадцатилетние контракты на покупку СПГ с завода пропорционально своей доле: у самого «Новатэка» 60 процентов, у партнеров, включая французского гиганта TotalEnergies, а также представителей Китая и Японии — по 10 процентов.

TotalEnergies 22 марта объявила, что останавливает новые инвестиции в «Арктик СПГ-2». Японский консорциум свою позицию пока не комментировал. Общая стоимость проекта должна была составлять 21 миллиард долларов, от акционеров ожидалась половина суммы. Итоговый вклад TotalEnergies должен был составлять около миллиарда, кто покроет выпавшие объемы — пока не ясно.

«Новатэк» уже столкнулся со сложностями в привлечении внешнего финансирования в силу санкций против банков. Кроме того, компания испытывала трудности с поставками, несмотря на отсутствие формальных ограничений на покупку российского газа в Европе.