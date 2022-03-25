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Бывший замминистра транспорта Новосибирской области пойдет под суд за растрату

Экс-замглавы новосибирского Минтранса Ставицкого осудят за крупную растрату
Сергей Ставицкий (справа)

Сергей Ставицкий (справа). Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске бывший замминистра транспорта региона Сергей Ставицкий пойдет под суд по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вместе с ним осудят бывшего начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) Чуманова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток в значительном и особо крупном размерах.

По данным следствия, в 2018 году экс-замглавы регионального Минтранса купил люксовый японский внедорожник. В 2019 году чиновник, используя фиктивный договор, при участии Чуманова сдал его в аренду теруправлению автодорог, хотя пользовался им в служебных и личных целях сам, при этом заправки топливом, ремонт и техобслуживание оплачивались из бюджета региона. Ущерб от их действий составил более 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, Чуманов получил взятки на сумму более миллиона рублей за лоббирование интересов четырех фирм, занимающихся строительством и ремонтом автомобильных дорог.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ.

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Елизавета Новикова
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