В Бельгии призвали пересмотреть стоимость газа

Премьер Бельгии де Кроо призвал изменить цену газа после перевода Россией оплаты в рубли

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что пересмотр оплаты в контрактах по газу требует аналогичных действий и с ценами на энергоносители, сообщает РИА Новости.

Де Кроо призвал изменить стоимость газа после перевода Россией оплаты за топливо в рубли. По его мнению, это допустимо, поскольку в стране пересмотрели условия контракта.

«Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», — заявил он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее Европа исключила оплату за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. По его словам, страна не станет принимать оплату за поставки топлива в скомпрометировавших себя валютах, среди которых доллар и евро.