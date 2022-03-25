Самолет президента Польши совершил аварийную посадку

Вылетевший на встречу с Байденом самолет президента Польши Дуды совершил аварийную посадку

Самолет президента Польши Анджея Дуды, летевший на встречу с американским лидером Джо Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Дуды.

Уточняется, что встреча президентов должна пройти в польском городе Жешув. «Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы ждем вылета резервного самолета в Жешув», — заявили в канцелярии.

Там уточнили, что программа встречи Дуды и Байдена в связи с происшествием будет незначительно изменена. При этом президент Польши намерен провести церемонию приветствия Байдена, который уже добрался до места встречи. Также в ТАСС сообщили, что Дуда уже вылетел из Варшавы и через десять минут прибудет в Жешув.

Ранее Politico писало, что центральной темой визита Байдена в Европу будет независимость стран ЕС от газа и нефти из России.