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SpaceX подняла цены на Falcon 9 и Falcon Heavy

Компания SpaceX подняла цены на ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy

Фото: Shutterstock

Американская компания SpaceX подняла цены на пусковые услуги по выведению полезной нагрузки ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy, сообщает SpaceNews.

В среднем рост цен составил восемь процентов — теперь стоимость пуска тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 67 миллионов долларов вместо 62 миллионов ранее. Цена старта сверхтяжелого носителя Falcon Heavy выросла с 90 миллионов долларов до 97 миллионов.

В компании заметили, что стоимость миссий, приобретенных в 2022 году, но выполненных после 2023 года, может подлежать дополнительным корректировкам из-за инфляции. «Корректировка цен произведена в марте 2022 года для учета чрезмерного уровня инфляции», — заявили в компании.

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7 января

В марте издание The Verge сообщило, что компания SpaceX увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink — цена услуги месячного доступа к сети увеличилась с 99 до 110 долларов, стартового комплекта — с 499 до 599 долларов.

В том же месяце британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с компанией SpaceX вместо «Роскосмоса».

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Иван Потапов
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