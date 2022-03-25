В России захотели заморозить стоимость проезда в транспорте

ООП предложило кабмину заморозить цены на поездки в общественном транспорте на полгода

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой о заморозке стоимости проезда в общественном транспорте. Письма с этим предложением организация уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину и полпредам президента России во всех федеральных округах, пишут «Известия».

ООП предложило кабмину заморозить цены на поездки в общественном транспорте на полгода. Председатель Илья Зотов заявил, что в организации захотели поддержать граждан страны в текущей экономической ситуации, поэтому была разработана такая инициатива.

Зотов добавил, что в некоторых российских городах уже начали повышать стоимость проезд или объявили о наличии таких планов. Например, перевозчики уведомили мэрию Хабаровска об увеличении стоимости с 30–35 рублей за поездку до 35–40 рублей. Эту меру компании объясняют ростом себестоимости поездок из-за подорожания запчастей для автобусов.

управляющий партнер Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что тарифы на проезд общественном транспорте утверждают власти регионов. В свою очередь директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал инициативу ООП и заявил, что ее реализация возможна при дополнительном финансировании перевозчиков.

«Если перевозчикам будет оказана дополнительная поддержка, то о фиксации цен можно говорить. А иначе мы просто разорим предприятия», — предположил он.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить в России иностранные водительские права в такси. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину.