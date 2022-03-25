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Банк России раскрыл ответ на заморозку резервов

ЦБ рассказал об ограничениях по движению капитала и запретах для иностранцев

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Москва дала зеркальный ответ, заявил ЦБ. Суть принятых ранее мер регулятор раскрыл на своем сайте.

«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — сказано в публикации.

Помимо этого, существуют и ограничения на выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями из вводивших санкции государств. Они будут возможны только с разрешения Правительственной комиссии.

«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — резюмировали в ЦБ.

Центральный банк также опроверг предположения о том, что золото из золотовалютных резервов вывезено из страны и находится где-то в другом месте. «Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны», — говорится в публикации

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Платон Щукин
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