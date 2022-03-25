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Подруга раскрыла детали личной жизни погибшей российской модели Playboy

Подруга раскрыла детали личной жизни погибшей российской модели Playboy Лидии Пономаревой
Лидия Пономарева

Лидия Пономарева. Кадр: Алексей Столяров / YouTube

Подруга погибшей российской модели Playboy Лидии Пономаревой, которая скончалась в возрасте 26 лет, раскрыла детали ее личной жизни. Комментарий Кристины Кальниковой приводит Starhit.

По словам Кальниковой, Пономарева переехала в Москву из небольшого города Тавда, находящегося в Свердловской области. Модель страдала от одиночества в столице и находилась в подавленном состоянии, несмотря на успешную карьеру. Отмечается, что в 2021 году девушка оказалась в числе десяти «самых горячих девушек» России по версии журнала Playboy.

Кроме того, у Пономаревой наблюдались проблемы в романтических отношениях: она не могла находиться рядом с мужчиной, к которому испытывала серьезные чувства. «Я всегда старалась как-то ее поддержать. Она была очень хрупким душевно человеком. Переживала из-за всего. Иногда даже демонстрировала жуткую неуверенность в себе. Очень скромная, несмотря на сногсшибательную красоту. Она сильно любила мужчину, но быть с ним не могла по веским причинам», — подчеркнула знакомая модели.

Ранее в марте фотограф Сергей Корольков сообщил о гибели Лидии Пономаревой на своей странице во «ВКонтакте». «К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом», — написал мужчина в посте, прикрепив фотографию девушки. При этом Корольков не уточнил причину смерти модели. По информации «Пятого канала», она покончила с собой.

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Алина Гостева
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