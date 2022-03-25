Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о сбережениях в банках

Министр финансов России Антон Силуанов призвал россиян не беспокоиться о своих сбережениях в банках. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, в условиях повышения Центральным банком процентной ставки сбережения в рублях стали очень даже привлекательными. Глава Минфина рассказал, что проценты по депозитам в банках составляют около 20 и более процентов. Он подчеркнул, что данный показатель сопоставим с прогнозируемым уровнем инфляции. При этом министр предупредил, что, если хранить деньги под подушкой, то никаких процентов нарастать не будет, и тогда сбережения начнут сокращаться в реальном времени.

Ранее Силуанов оценил влияние решения о переводе расчетов за российский газ в рубли на курс национальной валюты. По его словам, данный шаг положительно сказался на курсе рубля по отношению к другим валютам. Глава Минфина подчеркнул, что доверие к национальной валюте укрепилось, поскольку рубль в настоящее время обеспечен в том числе и экспортными российскими товарами.

