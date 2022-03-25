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Пенсионер нашел у Шервудского леса кольцо шерифа Ноттингема за миллион рублей

В поле у Шервудского леса найдено кольцо шерифа Ноттингемского, оцененное в миллион рублей

Кадр: Фильм «Робин Гуд: Принц воров»

В Великобритании пенсионер, увлекающийся поиском кладов, нашел кольцо шерифа Ноттингема. Об этом сообщает издание Daily Mail.

64-летний Грэм Харрисон более десяти лет на досуге ищет предметы старины при помощи металлоискателя. Он наткнулся на золотое кольцо с печатью, когда прочесывал поле в 43 километрах от Шервудского леса, где, по легенде, скрывался Робин Гуд. Судя по гербу, когда-то оно принадлежало сэру Мэтью Дженисону, который занимал пост шерифа Ноттингемского в конце XVII века.

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Подлинность кольца подтвердили специалисты из Британского музея. Харрисон собирается выставить находку на аукцион. Оценщики полагают, что за него удастся выручить от шести до восьми тысяч фунтов стерлингов (от 770 тысяч до миллиона рублей).

Мы вели поиски на двух полях. Другим кладоискателям то и дело попадались потертые монеты, а мне — ничего. И вдруг сработал металлоискатель. Поднимаю комок земли, но под ним ничего не видно. Тогда я начал разбивать комок, и с последним ударом в земле блеснуло кольцо

Грэм Харрисонкладоискатель-любитель

Ранее сообщалось, что в Великобритании редчайшую монету продадут сразу тысячам коллекционеров. Речь идет об образце монеты, на котором отчеканен профиль отрекшегося короля Эдуарда VIII.

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Олег Парамонов
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