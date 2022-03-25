Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест на два месяца

Напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 мая

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Приволжский районный суд Казани продлил арест на два месяца Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Он останется в СИЗО до 11 мая.

Ранее стало известно, что Галявиева признали вменяемым. Экспертиза проводилась в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга, он находился там до 13 октября. Специалисты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия, когда готовился к преступлению и во время его совершения, несмотря на то, что он называл себя богом.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине
Появилось видео столкновений водителей фур с активистами на границе Польши
Путин предложил объединить дирекции Мариинского и Большого театров
Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников
Мужчина напал с топором на сотрудника Следственного комитета в Москве
Минобороны России предупредило о последствиях поставок систем ПВО Украине
Генштаб предупредил о реакции России на попытки закрыть небо над Украиной
Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Российский Генштаб заявил о прекращении существования ВМС Украины
Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.