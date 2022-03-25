Казанскому стрелку Галявиеву продлили арест на два месяца

Напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева оставили в СИЗО до 11 мая

Приволжский районный суд Казани продлил арест на два месяца Ильназу Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Он останется в СИЗО до 11 мая.

Ранее стало известно, что Галявиева признали вменяемым. Экспертиза проводилась в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга, он находился там до 13 октября. Специалисты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия, когда готовился к преступлению и во время его совершения, несмотря на то, что он называл себя богом.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.