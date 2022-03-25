Япония престанет вкладывать деньги в российский мегапроект

Япония и Франция перестанут инвестировать в «Арктик СПГ-2»

Японские компании, участвующие в российском мегапроекте «Арктик СПГ-2», замораживают новые инвестиции в проект. Они перестанут вкладывать деньги из-за антироссийских санкций, пишет издание Nikkei.

Японская Mitsui и национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) суммарно владеют 10 процентами в проекте через голландское предприятие Japan Arctic LNG B.V.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладываться «Арктик СПГ-2» на Ямале, несмотря на тот факт, что в проекте завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует TotalEnergies.

При этом компания «Новатэк» притормозила все процессы по почти всем своим перспективным проектам, исключая первую очередь «Арктик СПГ-2». Ее запуск планировался на 2023 год, второй и третьей — на два последующих года соответственно. Издание Nikkei считает, что сроки будут сорваны.

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC владеют десятью процентами каждая.