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Япония престанет вкладывать деньги в российский мегапроект

Япония и Франция перестанут инвестировать в «Арктик СПГ-2»

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Японские компании, участвующие в российском мегапроекте «Арктик СПГ-2», замораживают новые инвестиции в проект. Они перестанут вкладывать деньги из-за антироссийских санкций, пишет издание Nikkei.

Японская Mitsui и национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) суммарно владеют 10 процентами в проекте через голландское предприятие Japan Arctic LNG B.V.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам вкладываться «Арктик СПГ-2» на Ямале, несмотря на тот факт, что в проекте завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует TotalEnergies.

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При этом компания «Новатэк» притормозила все процессы по почти всем своим перспективным проектам, исключая первую очередь «Арктик СПГ-2». Ее запуск планировался на 2023 год, второй и третьей — на два последующих года соответственно. Издание Nikkei считает, что сроки будут сорваны.

Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. «НОВАТЭКу» принадлежит 60 процентов в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC владеют десятью процентами каждая.

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Платон Щукин
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