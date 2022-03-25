Британия решила обогнать США и Китай

Британия решила увеличить мощность ветряных установок, обогнав США и Китай

В Великобритании захотели в восемь раз увеличить общую мощность всех ветряных установок, обогнав США и Китай в сфере энергетики. Об этом решении сообщает The Independent со ссылкой на исследование Британской ассоциации ветроэнергетики.

В организации заявили, что в настоящее время Китай располагает большим количеством введенных в эксплуатацию ветряных установок, чем Великобритания. Так, объем полностью работающих мощностей в Китае составляет 24 гигаватта, а в Британии — 10,5 гигаватта. Однако пропускная способность мощностей Великобритании больше, чем у Китая, и составляет 86 гигаватт вместо 75 гигаватт.

Аналитики считают, что причиной восьмикратного увеличения мощностей с 10,5 гигаватта до 86 гигаватт станет запуск новых прибрежных ветряных электростанций. По их данным, только за 2021 год общий показатель их мощности увеличился на 60 процентов.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии в стране составила почти 25 процентов. С 2009 по 2020 год этот показатель увеличился на 715 процентов.

«Очевидно, что прибрежные ветряные электростанции возьмут на себя тяжелую работу по мере того, как мы будем обеспечивать страну экологически чистыми источниками энергии и быстрее продвигаться к независимости от нестабильного импорта ископаемого топлива», — заявил исполнительный директор ассоциации Дэн Макгрейл.

Ранее в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от ядерной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. В данный момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов.