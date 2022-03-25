Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота

«Петропавловск» сообщил о проблемах из-за санкций в отношении Газпромбанка

Один из крупнейших производителей золота в России «Петропавловск» заявил, что из-за санкций, введенных в отношении Газпромбанка в Великобритании, сталкивается с проблемами с продажей своей продукции. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

В публикации отмечается, что компания и ее дочерние предприятия имеют обширные связи с банком и его филиалами, включая заем на сумму около 200 миллионов долларов и возобновляемую кредитную линию на сумму около 87 миллионов. При этом условия финансирования предполагают, что Газпромбанк выступает покупателем всего золота, произведенного гигантом.

Из-за санкций в отношении банка и заморозки его активов продолжать продажу золота кредитной организации невозможно, «а ограничения на покупку и продажу золота в России могут вызвать затруднения с нахождением альтернативных покупателей золота».

Помимо прочего, компания утверждает, что по закону не может заплатить и проценты по срочному займу на сумму 560 тысяч долларов, что она должна была сделать 25 марта.

Под санкциями Великобритании Газпромбанк находится с 24 марта. Под ограничениями также оказались Россельхозбанк, Альфа-банк, ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП. У компаний в Британии будут заморожены активы.