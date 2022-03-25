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Зюганов рассказал о здоровье Жириновского

Председатель КПРФ Зюганов заявил, что лидер ЛДПР Жириновский находится в тяжелом состоянии

Фото: Globallookpress.com

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии в реанимации, он жив. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов телеканалу «Звезда».

«Я человек православной культуры, когда человек болен, надо пожелать, чтобы выздоравливал, помогать, все делать, чтобы спасти», — отметил политик. По его словам, у них с Жириновским абсолютно разные взгляды, однако «дело не в этом».

25 марта о кончине Жириновского написал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что политик умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме.

Эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но позже удалил сообщение о смерти лидера ЛДПР из своего канала, принес извинения за недостоверные данные и сообщил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося рекомендовал Пронюшкину сложить свои полномочия.

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Юлия Ямпольская
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