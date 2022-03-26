Кадыров заявил о поддержке исламским миром России

Кадыров заявил, что исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны мира с преобладающим мусульманским населением не присоединились к антироссийским санкциям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла!» — написал он.

Кадыров отметил, что Россия уважает и охраняет права мусульман. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне запрещено оскорблять чувства верующих, признавать тексты священных писаний экстремисткими.

Глава Чечни также перечислил страны, поддержавшие Россию, и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман, проживающих на территории страны. «Сегодня вы еще раз доказали что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости!» — добавил он.

Кроме того, Кадыров заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден при своем человеческом облике ведет сатанинскую политику, «отягощенную старческой деменцией».

«Поэтому как бы Байден и его прихвостни не помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов!» — заключил он.

Ранее глава Чечни заявил, что почти все мужчины рода Кадыровых участвуют в операции на Украине. Руководитель региона уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики.