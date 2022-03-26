Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о поддержке исламским миром России

Кадыров заявил, что исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла

Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны мира с преобладающим мусульманским населением не присоединились к антироссийским санкциям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла!» — написал он.

Кадыров отметил, что Россия уважает и охраняет права мусульман. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне запрещено оскорблять чувства верующих, признавать тексты священных писаний экстремисткими.

Глава Чечни также перечислил страны, поддержавшие Россию, и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман, проживающих на территории страны. «Сегодня вы еще раз доказали что мусульмане всегда выступают на стороне правды и справедливости!» — добавил он.

Кроме того, Кадыров заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден при своем человеческом облике ведет сатанинскую политику, «отягощенную старческой деменцией».

«Поэтому как бы Байден и его прихвостни не помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов!» — заключил он.

Ранее глава Чечни заявил, что почти все мужчины рода Кадыровых участвуют в операции на Украине. Руководитель региона уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Финляндия заявила о приостановке приема поездов из России
Агутин высказался о происходящем на Украине
Кадыров заявил о поддержке исламским миром России
Турция связалась с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
Тарасова отказалась считать настоящей победу японской фигуристки на ЧМ-2022
В Москве россиянка пострадала из-за дерева
Франция запланировала установить новый терминал для приема газа
В Минздраве оценили запас лекарств для льготников в регионах
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.