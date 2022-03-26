Россиянам назвали уровень импортозамещения в стране

Чернышенко заявил, что импортозамещение в РФ по критическим направлениям составляет от 80%

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов. Об этом он заявил во время встречи правительства и представителей IT-отрасли, трансляция доступна на YouTube.

«У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения (...). По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности [составляет] от 80 до 100%», — отметил Чернышенко. Вице-премьер уточнил, что опасности для государства в области промышленности и других отраслей нет.

Вместе с тем он добавил, что в некоторых сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов. «Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах по поддержке экономики.