Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали уровень импортозамещения в стране

Чернышенко заявил, что импортозамещение в РФ по критическим направлениям составляет от 80%

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов. Об этом он заявил во время встречи правительства и представителей IT-отрасли, трансляция доступна на YouTube.

«У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения (...). По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности [составляет] от 80 до 100%», — отметил Чернышенко. Вице-премьер уточнил, что опасности для государства в области промышленности и других отраслей нет.

Вместе с тем он добавил, что в некоторых сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов. «Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах по поддержке экономики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат
Канадка одной фразой описала радость от отсутствия российских фигуристок на ЧМ
Южная Корея показала «слоновью прогулку» 28 истребителей F-35A
Россиянам назвали уровень импортозамещения в стране
МИД России выразил готовность вести диалог с Вашингтоном
Перечислены привлекающие мошенников посты в соцсетях россиян
Задержание готовивших нападение на правоохранителей россиян попало на видео
Мужчина обнаружил тело сожительницы с перерезанным горлом
Байден встретится в Польше с главами МИД и Минобороны Украины
ЕС предостерег от появления союза России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.