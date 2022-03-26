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Финляндия заявила о приостановке приема поездов из России

Финская железнодорожная компания заявила о прекращении приема поездов из России с 27 марта

Фото: Shutterstock

Финская железнодорожная компания VR Transpoint, которая является дочерней структурой государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам, заявила о прекращении приема поездов из России, начиная с 27 марта. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

По словам президента VR Transpoint Мартти Коскинена, компания обязана соблюдать санкции, введенные Западом. Из-за этого «продолжать движение на восток (в сторону России — прим. «Ленты.ру») пока невозможно», заключил он.

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Игорь Дмитров
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