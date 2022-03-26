Стало известно о сбитом российскими ПВО вертолете Украины

Минобороны России сообщило о сбитом вертолете Ми-24, принадлежавшем Украине

Российскими средствами ПВО был сбит летевший вертолет Ми-24, принадлежавший Украине. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что боевая машина была поражена силами ПВО вблизи села Старая Басань.

Уничтожены также три беспилотных летательных аппарата над Балакеей, Киевом и Черниговом. Помимо этого, еще сбит один беспилотник, приближавшийся к Севастополю. Его поразили в небе над Черным морем, пояснил российский генерал-майор.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной операции на Украине были поражены российскими военными 271 беспилотник, 1627 танков и остальных боевых машин, 167 реактивных систем залпового огня, а также 669 предметов полевой артиллерии и минометов, 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен еще 91 военный объект Украины. В их числе оказались 11 полевых складов с боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных точек подразделений Украины и 52 района сосредоточения боевой техники, заключил Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.