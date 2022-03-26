Стало известно об обнаружении второй мины в Босфорском проливе

Турецкая газета Dünya сообщила об обнаружении в Босфорском проливе второй мины

В Босфорском проливе обнаружена еще одна мина, сообщается в Twitter турецкой газеты Dünya.

«Новости последней минуты: сообщается о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе», - говорится в публикации. Известно, что вторая мина была обнаружена недалеко от того места, где была найдена первая. На место для обезвреживания уже выехали специалисты.

Об обнаружении мины также сообщил местный телеканал T24.

«Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе», - следует из сообщения.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкие СМИ рассказали о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

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