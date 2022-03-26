Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно об обнаружении второй мины в Босфорском проливе

Турецкая газета Dünya сообщила об обнаружении в Босфорском проливе второй мины

В Босфорском проливе обнаружена еще одна мина, сообщается в Twitter турецкой газеты Dünya.

«Новости последней минуты: сообщается о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе», - говорится в публикации. Известно, что вторая мина была обнаружена недалеко от того места, где была найдена первая. На место для обезвреживания уже выехали специалисты.

Об обнаружении мины также сообщил местный телеканал T24.

«Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе», - следует из сообщения.

Ранее в субботу, 26 марта, турецкие СМИ рассказали о движении у входа в Босфорский пролив предмета, похожего на мину. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации объекта.

.

Комментарии отключены
Последние новости
Байден назвал Путина «мясником»
В сети вспомнили популярную детскую игру в СССР
Байден встретился с украинскими беженцами
Стало известно об обнаружении второй мины в Босфорском проливе
В ДНР заявили о боокировке ВСУ на территории завода «Азовсталь»
В Госдуме назвали риторику Байдена «граничащей с клиникой»
Байден призвал Запад готовиться к долгой борьбе демократии и авторитаризма
Народная милиция ЛНР сообщила о сбитой ракете «Точка-У»
В проливе Босфор обнаружили вторую мину
Сын Шумахера попал в аварию во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.