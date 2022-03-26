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РГСУ предоставит возможность бесплатного обучения детям погибших участников СВО

РГСУ поддержит семьи погибших в специальной военной операции военнослужащих

Фото: Wikimedia Commons

Российский Государственный Социальный Университет заявил о своей инициативе по поддержке семей погибших в специальной военной операции военнослужащих. «Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной военной операции могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения, бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду — когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов, и никогда их не увидит, — мы ждем их через 17-18 лет в наших стенах!» — говорится в сообщении университета.

В РГСУ отметили, что более чем столетняя история университета позволяет давать такие гарантии. Любой из детей погибших будет зачислен на обучение в университет на бесплатной основе.

Выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнется во втором квартале текущего года. «Мы постараемся в сотрудничестве с соответствующими ведомствами сами найти детей погибших героев и выдать семьям эти сертификаты. Однако наличие такого сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления детей погибших в спецоперации на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты или иными уполномоченными ведомствами, для безусловной реализации предоставленного настоящей инициативой права», — отметили в учебном заведении.

В РГСУ это решение считают «посильным вкладом университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне».

Объявленная инициатива РГСУ является уже не первой, направленной на прямой профильный вклад Университета в активную оборону в гибридной войне, ведущейся против России. В частности, ранее РГСУ объявил о готовности внеконкурсного зачисления членов Олимпийской и Паралимпийской сборных России, причем для призеров Игр - на бесплатное обучение по специальностям, представленным в вузе.

Татьяна Романова
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