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Стало известно об угрозе закрытия посольства России в Польше

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил об угрозе закрытия посольства России в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Стало известно об угрозе закрытия посольства России в Польше. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире программы «Соловьев LIVE», передает ТАСС.

По словам посла, разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой, скорее всего, не произойдет.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве. Будет так — будет, поживем — увидим», —пояснил он.

Официальные лица Польши заявляют, что не отказываются от идеи ввода миротворцев НАТО на Украину, добавил Андреев.

Ранее в марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу остановить выдачу виз гражданам России. Он уточнил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций Запада против Москвы. По его словам, согласовать эту меру следует «как можно скорее, лучше всего уже в эти выходные».

Марина Совина
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