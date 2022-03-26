Посол России в Польше отреагировал на высылку российских дипломатов

Посол заявил об отсутствии реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было. Об этом он сообщил в программе «Соловьев Live».

Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления, - сообщил Андреев.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.