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Посол России в Польше отреагировал на высылку российских дипломатов

Посол заявил об отсутствии реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов РФ предъявлено не было. Об этом он сообщил в программе «Соловьев Live».

Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено , просто туманные размышления, - сообщил Андреев.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

Марина Совина
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