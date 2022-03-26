Российский генерал оценил возможность ракетного удара по резиденции Зеленского

Российский генерал Пуликовский оценил возможность ракетного удара по резиденции Зеленского

Нет никакой проблемы в том, чтобы уничтожить высшее руководство Украины, нанеся удар высокоточным оружием по резиденции президента, парламенту республики или штаб-квартире СБУ в Киеве, однако, в этом нет необходимости. С такой оценкой выступил бывший командующий группировкой федеральный сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский, сообщает в субботу, 26 марта, Telegram-канал «Пул N3».

«Они должны понимать, что они нам нужны, и Зеленский нужен — чтобы подписывать эти документы. Должен быть, будем говорить, легитимный президент, который все это подпишет, согласится. Это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины», — пояснил он.

Генерал пояснил, что уточнил, что все это необходимо, чтобы в будущем никто не говорил о том, что «произошла какая-то нелегитимная смена власти».

Ранее бывший командир 61-й Стрямской механизированной бригады, командир батальона во время миссии в Ираке, национальный командир 18-го болгарского контингента в Афганистане генерал Димитар Шивиков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции республики. В связи с этим он подчеркнул, что Софии не стоит предоставлять Киеву оружие, поскольку это приведет только к эскалации конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, работу в стране приостановили многие иностранные компании.