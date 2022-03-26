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Роскомнадзор обратился с требованием к YouTube

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с видео Минобороны РФ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием снять ограничения с видео на официальном аккаунте Минобороны России и объяснить причины, по которым они были введены. Об этом сообщается в субботу, 26 марта, в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о кадрах с заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Роскомнадзор назвал подобные ограничения недопустимыми. Как указали в ведомстве, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского».

14 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями. В регуляторе выразили уверенность в том, что ограничение доступа к страницам нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. 24 марта администрация видеохостинга сняла блокировку.

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Марина Совина
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