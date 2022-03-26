Разведывательный самолет Швеции пролетел вдоль границы Украины и Белоруссии

SVT: Шведский самолет-разведчик пролетел вдоль границы Украины и Белоруссии

Шведский самолет-разведчик совершил полет в восточной части Польши вдоль границы Украины и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

«Все делается по согласованию с заинтересованными странами», — прокомментировал представитель пресс-службы Вооруженных сил королевства Филип Саймон.

По информации Espressen шведский военный самолет в субботу пролетел над восточной Польшей вдоль границы с Украиной и Белоруссией.

Самолет Gulfstream IV вылетел из Линчепинга утром в субботу после 8:00 (10:00 по московскому времени). Данные о трафике от сервиса Flightradar показывают, как он затем перемещался туда и обратно через Польшу вдоль восточной границы с Беларусью и Украиной. Представитель Службы радиоразведки Швеции (FRA) Ула Биллгер подтвердила: «Я могу подтвердить, что самолет находится над Польшей, но не сообщаю никаких подробностей о самом полете».

Она добавила, что обычно самолеты летают над Балтийским морем, но иногда могут направляться и в другие места. Например, в пятницу, 25 марта, над морем летал борт SVF 622. «В целом речь может идти о том, чтобы следить за тем, что происходит около Швеции, например, за передвижением войск, авиации или кораблей или за оружием массового поражения», — добавила Биллгер.

Кроме самолетов, у FRA также есть разведывательное судно Orion. Большинство действий службы секретны, численность сотрудников — более 800 человек.