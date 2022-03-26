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Военнослужащие Южной Осетии присоединились к спецоперации в Донбассе

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что военнослужащие республики выехали в Донбасс

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Военнослужащие Южной Осетии присоединились к российской спецоперации и выехали в Донбасс. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Анатолий Бибилов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что успел пообщаться с военными и прочувствовал их боевой настрой. Бибилов подчеркнул, что военнослужащие Южной Осетии «просто горят», объяснив это тем, что таким образом о себе дает знать аланская кровь.

«Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», — цитирует агентство Бибилова.

Глава республики также пожелал всем военнослужащим вернуться домой живыми и здоровыми после успешного выполнения боевых задач.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину самых подготовленных бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также Кадыров продемонстрировал вооружение, которым оснащены чеченские спецназовцы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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