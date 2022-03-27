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Генпрокуратура оценит содержание интервью с Зеленским

Генпрокуратура оценит интервью с президентом Украины Зеленским

Фото: Reuters

Генпрокуратура России даст оценку содержания интервью с президентом Укрины Владимиром Зеленским. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что назначенная правовая оценка будет проведена по содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что начал проверку средств массовой информации, взявших интервью у Владимира Зеленского и предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью.

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Варвара Кошечкина
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