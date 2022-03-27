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Роскомнадзор сообщил о проверке взявших интервью у Зеленского СМИ

Роскомнадзор сообщил, что начал проверку СМИ, взявших интервью у Владимира Зеленского

Фото: Reuters

Роскомнадзор начал проверку российских средств массовой информации (СМИ), взявших интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства в воскресенье, 27 марта.

По данным Роскомнадзора, провели интервью с украинским лидером СМИ, в том числе, иностранные и выполняющие функции иноагента. В их отношении была начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.

«Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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