«Роскосмос» наладит производство необходимой для авиации и медицины продукции

Дмитрий Рогозин рассказал об искусственно закрытом для российских ракет коммерческом рынке

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики и медицины. Об этом в воскресение, 27 марта, сообщает ТАСС.

Рогозин сделал свое заявление после памятных мероприятий на месте гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Он отметил, что коммерческий рынок для отечественных ракет, не смотря на то, что они лучше чем западные образцы, искусственно закрыт. «Мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону», — заявил глава госкорпорации.

По словам Рогозина, входящее в «Роскосмос» НПО «Энергомаш» может производить компоненты для авиационных двигателей в рамках программы импортозамещения. Входящие в корпорацию «Российские космические системы» способны начать производить авионики для авиации, а в НПО автоматики, создающем системы управления для ракет, приступили к работе с сельскохозяйственными компаниями, купившими иностранные комбайны. Зарубежные компании отключают их системы управления, заметил Рогозин.

Ранее 27 марта сообщалось, что Рогозин заявил о возможном появлении иностранного партнера российской мисси на Марс.