Рогозин высказался об участии иностранных партнеров в запуске миссии к Марсу

Рогозин заявил о возможном появлении иностранного партнера российской миссии на Марс

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил участия иностранных партнеров в запуске миссии к Марсу. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает ТАСС.

Рогозин сделал свое заявление после памятных мероприятий на месте гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Он отметил, что корпорация нуждается в появлении инвестора с деньгами и научной аппаратурой. «Сами будем запускать или с другим партнером — этот вопрос обсуждается. Не исключаю, что может появиться другой партнер», — высказался Рогозин.

26 марта сообщалось, что Научно-производственное объединение (НПО) имени С.А. Лавочкина в выпуске «Вестника» опубликовало информацию по проекту российской марсианской автоматической межпланетной станции (АМС).

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.