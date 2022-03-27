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Появились подробности задержания бойца MMA Новоселова

Бойца MMA Максима Новоселова обвинили в попытке изнасиловать 18-летнюю девушку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стали известны подробности ситуации с задержанием в Москве российского бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

48-летнего тяжеловеса обвинили в попытке изнасилования. 18-летняя пострадавшая Софья Чекмарева вызвала полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым и компанией бойца. Вместе с ней в машине также находилась и ее подруга.

Чекмарева сумела вызвать полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым, что позволило правоохранителям оперативно провести задержание. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили девушкам подвезти их, а уже в машине Новоселов начал приставать к Чекмаревой.

О задержании Новоселова стало известно ранее 27 марта. Сам боец дважды судим. Он отбывал 13-летний срок по обвинению в убийстве. Кроме того, он был осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

Николай Костюков
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