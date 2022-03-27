В Европе назвали сроки отказа от российского газа

Жозеп Боррель заявил, что Европа откажется от российского газа в течение двух лет

Страны Европы смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, европейские государства «стремятся диверсифицировать источники газа для Европы» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его». Он также отметил, что Европа столкнулась с беспрецедентной волной беженцев. Дипломат добавил, что это бремя разделят все страны Европы.

Ранее в британской газете The Guardian написали, что своими санкциями против России страны Европы и США загонят себя в ловушку. По словам авторов издания, Россия, являясь 11-й экономикой в мире, имеет важное значение для других стран. Если российский экспорт газа и нефти переориентируется на азиатских потребителей, это будет удар по Европе и США.