Генерал Золотов поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Генерал армии Виктор Золотов поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданские служащие войск Росгвардии. Об этом в воскресенье, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил бойцов с праздником и пожелал всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, ветеранам службы и их семьям крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, уже более 200 лет войска правопорядка являются одной из важнейших составляющих системы безопасности государства. «С годами менялись наименования и структура войск правопорядка, функции и задачи, но неизменными оставались верность долгу и мужество воинов, которые во все периоды истории Отечества действовали профессионально и самоотверженно», — сообщили в ведомстве.

Высшим знаком отличия — медалью «Золотая Звезда» — отмечено 479 военнослужащих и сотрудников Росгвардии: 173 Героя Российской Федерации и 306 Героев Советского Союза.

В настоящий время войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В минувшем 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе, было нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны.

Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тысяч различных боеприпасов. Под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности.

Подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащие и сотрудники ведомства принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают жителей от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни. Росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях.