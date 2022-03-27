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В Сербии оценили вероятность расторжения договоров с российскими партнерами

Боян Станич заявил, что в Сербии не ожидают расторжения договоров с партнерами из России

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Хозяйственная торгово-промышленная палата (ТПП) Сербии не располагает данными о расторжении договоров компаний-поставщиков сербской продукции с российскими партнерами на фоне санкций Запада. Об этом сообщил помощник директора учреждения Боян Станич, передает РИА Новости.

По словам Станича, между странами сложилось взаимопонимание из-за сложившейся ситуации, поэтому «нет и сигналов о том, что перерыв деловых связей мог бы произойти в ближайшее время».

Станич также заявил о снижении экспорта в Россию из-за неизвестности на фоне санкций Запада. Согласно приведенным экспертом данным, общий объем экспорта в Россию в 2021 году был на пять процентов выше объема 2022 года и составил 840,3 миллиона евро.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.

Марина Совина
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