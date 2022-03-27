Названа помогающая омолодить кожу специя

Нутрициолог Евстигнеева заявила, что куркума помогает омолодить кожу

Нутрициолог Татьяна Евстигнеева описала полезные свойства куркумы, назвав ее назвав ее одной из наиболее полезных для человеческой кожи специй. Об этом сообщает «Медик Форум».

«Она обладает противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными и омолаживающими свойствами, которые делают куркуму не только отличным лекарственным средством, но и одним из самых мощных косметических средств для ухода за кожей», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что в куркуме содержится множество полезных веществ и витаминов, а также куркумин, кальций, железо и медь. При наличии проблем с кожей специю можно использовать для поддержания кожи в чистоте, кроме того, она помогает контролировать активность сальных желез.

Также куркума используется для лечения ряда кожных заболеваний, отметила эксперт. По ее словам, благодаря специи можно добиться осветления и освежения кожи лица, а тем, кто страдает от сухости кожи, рекомендуется добавлять ее в маски в качестве увлажняющего ингредиента.

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