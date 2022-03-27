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Названа помогающая омолодить кожу специя

Нутрициолог Евстигнеева заявила, что куркума помогает омолодить кожу

Фото: Pixabay

Нутрициолог Татьяна Евстигнеева описала полезные свойства куркумы, назвав ее назвав ее одной из наиболее полезных для человеческой кожи специй. Об этом сообщает «Медик Форум».

«Она обладает противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными и омолаживающими свойствами, которые делают куркуму не только отличным лекарственным средством, но и одним из самых мощных косметических средств для ухода за кожей», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что в куркуме содержится множество полезных веществ и витаминов, а также куркумин, кальций, железо и медь. При наличии проблем с кожей специю можно использовать для поддержания кожи в чистоте, кроме того, она помогает контролировать активность сальных желез.

Также куркума используется для лечения ряда кожных заболеваний, отметила эксперт. По ее словам, благодаря специи можно добиться осветления и освежения кожи лица, а тем, кто страдает от сухости кожи, рекомендуется добавлять ее в маски в качестве увлажняющего ингредиента.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала полезный для сердца способ приготовить кофе. Она рассказала, что бронекофе — кофе с добавлением различных масел — улучшает сердечно-сосудистую деятельность.

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Марина Совина
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