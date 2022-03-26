Врач-диетолог назвала полезный для сердца способ приготовить кофе

Врач-диетолог Писарева: кофе с добавление масла улучшает сердечно-сосудистую деятельность

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала полезный для сердца способ приготовить кофе. Ее слова передает URA.RU.

Писарева заявила, что бронекофе — кофе с добавлением различных масел — улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Так, сейчас спросом пользуются MCT-масло, топленое гхи (сливочное масло без лактозы и казеина, — прим. «Ленты.ру») или обычное сливочное. «Они способствуют улучшению триглицеридов (жиры, которые являются основным источником энергии) и полезных жиров в организме. Чтобы его приготовить, берется обычный сваренный цельнозерновой кофе и туда добавляется масло», — пояснила врач-диетолог.

Специалист рекомендовала сдать анализ на способность организма усваивать кофе, чтобы убедиться в его пользе. Она также подчеркнула необходимость в умеренности при потреблении напитка.

Ранее диетолог рассказала о позволяющем замедлить старение способе приготовить кофе. Она рекомендовала не добавлять в кофе молоко и жирные сливки и в качестве альтернативы сахару использовать мед и корицу.