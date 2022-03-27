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Россия собралась перейти на собственные лекарства

Глава Минпромторга Мантуров заявил о готовности России выпускать аналоги западных лекарств

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Если иностранные фармацевтические компании откажутся от поставок в Россию лекарств, то страна займется налаживанием выпуска собственных аналогов. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, Россия готова приобретать лекарственные препараты цивилизованно, но если не получится, то в ход пойдут другие методы. В том числе речь идет о производстве без лицензий.

Мантуров рассказал историю о том, как в 2020 году одна из зарубежных компаний собиралась продавать в Россию противовирусный препарат по 480 долларов за флакон. После отказа снизить цену до нормальной российская сторона пошла на принудительное лицензирование и перешла на производство своими силами.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!"» Ирина Боровова сообщила, что отечественные производители быстро налаживают выпуск замены западных лекарственных препаратов. По ее мнению, российские онкопрепараты уже готовы конкурировать с западными аналогами, а возможное прекращение импорта только даст им дополнительный стимул.

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Платон Щукин
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