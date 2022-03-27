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Россиянка застряла в Египте на три недели и пожаловалась на усталость от отдыха

Российская туристка застряла в Египте на три недели и пожаловалась на затянувшийся отпуск

Фото: Unsplash

Застрявшая в Египте россиянка рассказала о трудностях возвращения домой. Историю девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, изначально она планировала провести в Шарм-эш-Шейхе семь дней, однако из-за авиационных ограничений отпуск затянулся до трех недель. Спустя некоторе время путешественницу бесплатно переселили в четырехзвездочный отель, однако она по-прежнему чувствовала усталость от отдыха.

«Даже стали нервно шутить, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как постоянно отменяют ваш рейс из Египта в Россию», — пожаловалась она. На третью неделю путешествия ситуация стала для автора критической, так как у нее закончились лекарства, которые невозможно купить в Египте. В итоге туристка стала просить билеты на рейс в любой город России, лишь бы вернуться домой.

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При этом она заметила, что многие отдыхающие, напротив, радовались внезапному продлению отпуска и отвлекались от ситуации экскурсиями.

В заключение россиянка поблагодарила своего турагента, который поддерживал ее на протяжении всего путешествия. «Трудно сейчас только самостоятельным туристам, которые не имеют поддержки туроператора», — отметила она.

Ранее в марте власти Египта начали привлекать на курорты туристов из стран Западной Европы вместо россиян, которые стали меньше интересоваться арабскими курортами из-за геополитического кризиса. В этом году Египет ожидает принять большое количество туристов из Германии, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

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Мария Гейн
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